Mansur Yavaş'tan Gençlere Mesaj: Koşun, Sorun, Üretin!

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle paylaştığı mesajında gençlere seslenerek, "Koşun, sorun, üretin ve merak etmeyin, önünüzde duran engelleri hep birlikte kaldıracağız" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video paylaştı. Yavaş paylaşımına, " Samsun'un dalgalarından Meclis kürsüsüne uzanan o cesur yolun mirasçıları, bugünün gençleri, geleceğin karar vericileri. Koşun, sorun, üretin ve merak etmeyin: önünüzde duran engelleri hep birlikte kaldıracağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.