Hayamana'da 4.1 Şiddetinde Deprem... Mansur Yavaş: Şu Ana Kadar Ekiplerimize Ulaşan Herhangi Bir Olumsuz İhbar Bulunmamaktadır

(ANKARA) – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Haymana ilçemizde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar ekiplerimize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır."