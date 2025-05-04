Mansur Yavaş'tan Şehit Uzman Çavuş Önder Özen İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.