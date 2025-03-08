Mansur Yavaş'tan Suriye'deki İnsanlık Krizi İçin Acil Çağrı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Suriye'deki İnsanlık Krizi İçin Acil Çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşanan çatışmalar ve sivillere yönelik saldırılarla ilgili uluslararası topluma çağrıda bulundu. Yavaş, sivil kayıpların önlenmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması için acil harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

08.03.2025 00:06  Güncelleme: 09:51
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(ANKARA)-ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşanan çatışmalara ilişkin, "Bölgedeki sivillerin, özellikle de azınlık topluluklarının hedef alınmasını kabul etmiyor; uluslararası toplumu bu insanlık krizine kayıtsız kalmamaya çağırıyoruz. Lazkiye'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Sivil kayıpların önlenmesi ve Lazkiye halkının kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için acilen harekete geçilmelidir." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşanan çatışmalarla ilgili olarak açıklama yaptı. Uluslararası toplumu insanlık krizine karşı kayıtsız kalmamaya çağıran Yavaş, şunları kaydetti:

"Suriye'nin Lazkiye kentinde giderek artan çatışmalar ve sivillere yönelik saldırılar büyük bir endişe kaynağıdır. Bölgedeki sivillerin, özellikle de azınlık topluluklarının hedef alınmasını kabul etmiyor, uluslararası toplumu bu insanlık krizine kayıtsız kalmamaya çağırıyoruz. Lazkiye'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Sivil kayıpların önlenmesi ve Lazkiye halkının kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için acilen harekete geçilmelidir. Türkiye, yaşanan bu trajedinin derinleşmesini önlemek adına daha etkin bir diplomasi yürütmeli, uluslararası toplumla iş birliği içinde hareket ederek çatışmaların durdurulması için çaba göstermelidir.

"Türkiye'ye yönelik yeni bir sığınmacı dalgasına neden olabilecek gelişmelerin önüne geçmek için bölgede istikrar sağlanmalıdır"

Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir sığınmacı dalgasına neden olabilecek gelişmelerin önüne geçmek için bölgede istikrar sağlanmalıdır. Yıllardır Suriye savaşının en ağır ekonomik ve insani yükünü taşıyan ülkelerden biri olarak, bu krizi yalnızca izlemekle yetinemeyiz. Suriye'de tüm halklarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermeli, sivillerin korunmasını sağlayacak somut ve sonuç alıcı adımlar atılmasına öncülük etmeliyiz. Türkiye, bölgedeki insani krizin büyümesini engellemek için uluslararası toplumla birlikte hareket ederek, Lazkiye halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması adına süratle girişimlerde bulunmalıdır. Suriye'de yaşanan bu trajedinin daha büyük bir felakete dönüşmesini engellemek hepimizin sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA

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