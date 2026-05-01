Mansur Yavaş'tan Vasip Şahin ve Yakup Canbolat'a 'Hayırlı Olsun' Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atanan Ankara Valisi Vasip Şahin'e hizmetleri için teşekkür etti. Yavaş, Ankara Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat'a da hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin'e Ankara'mıza sunduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Ankara Valiliği görevine atanan Sayın Yakup Canbolat'a da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.