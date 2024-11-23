Mansur Yavaş: Tarihi Kentler Birliği\'nde Oy Birliği Güzel Bir Gelişme

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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Kerim UĞUR

(MARMARİS) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş, "Genellikle bütün gündemdeki konularda oy birliğiyle çıktı. Bu çok güzel bir şey. Zaten Tarihi Kentler Birliğinin ruhuna uygun olan budur. Burada siyasi hiçbir şey yok" dedi.

Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi İkinci Olağan Toplantısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılıyor. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konuların ele alınacağı toplantıya ABB ve TKB Başkanı Mansur Yavaş başkanlık etti. Yavaş, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birincisi seçimliydi. Şimdi de yapacağımız işleri konuşmak için geldik. Genellikle bütün gündemdeki konularda oy birliğiyle çıktı. Bu çok güzel bir şey. Zaten Tarihi Kentler Birliği'nin ruhuna uygun olan budur. Burada da siyasi hiçbir şey yok. Çünkü buradaki belediye başkanları, partililer ama aynı zamanda kentlerinin temsilcileri. Kendileri adına buradalar. Oralara ne yapabileceklerini burada konuşuyorlar. Geçmişini nasıl koruyacaklarını örnekleriyle birlikte hep beraber paylaşıyorlar. Güzel bir toplantı oldu. İnşallah hep bu şekilde gider."