Mansur Yavaş, TESK Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner\'i tebrik etti

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığı'na seçilen Mehmet Yiğiner'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.