Mansur Yavaş Üniversite Adayı Gençlerle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 21 Haziran'daki Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek öğrenciler için ücretsiz kamp programını tekrar başlattı. TYT kampında öğrencilerle bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye başkanı olarak benim görevim şu; bu kentte yaşayan herkesin eşit şartlarda rekabete girmesi. Bunun için zemin hazırlıyoruz" dedi.

ABB, üniversite adaylarının başarı motivasyonlarını artırmak ve sınav öncesi son tekrarlarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz TYT Tekrar Kampı'nı bu yıl da açtı. Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'ndaki kampın ilk gününde Türkçe, ikinci gününde ise matematik dersleri verildi.

Kampın ikinci gününde katılımcı öğrencilerle bir araya gelen Mansur Yavaş, "Bir Belediye Başkanı olarak benim görevim şu; bu kentte yaşayan herkesin eşit şartlarda rekabete girmesi. Bunun için zemin hazırlıyoruz" dedi.

ABB'den 214 bin ailenin sosyal destek aldığını aktaran Yavaş, "Bu ailelerin çocuklarının hiçbirisinin parasızlık veya başka bir sebepten diğer yaşıtları gibi okuyamama endişesi taşımamalarını istiyoruz. 16 bin civarındaki anaokulu yaşındaki çocuğun servis ücretini ödüyoruz. 50 bin civarında ortaokul ve lise öğrencisi de ücretsiz geliyor, gidiyor. Bunun yanında başka türlü desteklerimiz var" diye konuştu.

"Biz üstümüze düşeni yapalım"

Ekonomik gerekçelerle çocukların eğitiminin aksamamasını istediklerini, bu amaçla çocuklara kantin desteği verdiklerini aktaran Yavaş, "Yaşıtları teneffüste kantine gidip tost yerken, o çocuklar aç kalmasın, mahzun kalmasın diye onlara da kantin desteği veriyoruz. Ama üzülerek söylüyorum, bazı okullar maalesef bunu hala kabul etmiyorlar" dedi.

Yavaş, "Bize düşen, sizlerin en azından sınav yönünden daha iyi gelişmeniz. Benim Hocam ile sürekli olarak işbirliği yapıyoruz. İnşallah başarılı olursunuz. Buraya gelip katılmanız bile bir arzunun, bir isteğin, bir talebin işareti. Allah hepinizin gönlüne göre versin" diyerek öğrencilere başarılar diledi.

"Sınavda bütün öğrencilerimize başarılar diyorum"

Benim Hocam Projesi'nin kurucusu Ramazan Yetgin ise ABB işbirliğiyle üçüncü genel tekrar kampını düzenlediklerini söyleyerek, "Buradaki en önemli şey ücretsiz olması ve tüm eğitmen arkadaşlarımız ve öğrencilerin birebir buluşması. YKS'de özellikle TYT yüzde 40'lık bir paya sahip ve özellikle iki ders olan Türkçe ile Matematik 40'ar soruya sahip. Biz yine de 5'er soru çıkmasına rağmen diğer bütün dersleri de buna dahil ettik. Öğrenciler bu son genel tekrardan sonra netlerinin arttığını sınav günü görecekler. Sınavda bütün öğrencilerimize başarılar diyorum" dedi.

"Belediye'nin bu tarz çalışmaları iyi oluyor"

Öğrenciler ise ilk iki günün ardından kapmtan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Nur Sena Caner: "Bu haberi aldığımda çok mutlu olmuştum. Çünkü bazı öğrencilerin imkanı olmayabiliyor ve tekrar kampları gerçekten çok işe yarıyor. YouTube kanalında sürekli izlerken beni çok motive ediyorlardı. Şimdi tekrar yüz yüze karşılaşmak, yüz yüze dinlemek ayrı bir ayrıcalık benim için."

-Ayşenur Demirtaş: "Belediyenin sınav öğrencilerine verdiği bu hizmet bence çok güzel. İmkanı olmayan bir sürü öğrenci var, dershaneye gidemeyenler var. Bir hafta boyunca tüm derslerin kamp halinde olması çok güzel. Hocalarımız da zaten tanınan hocalar."

-Esinay Ezgi İnce: "Belediyeye sunduğu imkan dolayısıyla teşekkür ediyorum. Herkese bu kampın iyi geleceğini düşünüyorum."

-Ömer Faruk Özen: "2 sene önceki kampa da gelmiştim. Çok güzel geçmişti, çok verim de almıştım. Zaten hocalarımız Türkiye'nin en iyi hocalarından. Bu hizmeti verdikleri için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir eğitim olacak."

-Enes Buğday: "TYT'yi full tekrar etmiş olacağız. Bundan sonra büyük ihtimalle TYT'deki son tekrarım olacak bu. AYT'ye yoğunlaşacağım. AYT'yi de bitirdikten sonra inşallah sınavda istediğim yeri kazanmayı düşünüyorum."

- Ahmet Talha Şimşek: "Belediyenin bu tarz çalışmaları iyi oluyor. Öğrenciyi sürekli destekliyorlar. Yeterli kütüphane de sürekli açılıyor."

-Esmanur Dikmen: "Bizim için gerçekten iyi oldu. Sınava son düzlükteyiz artık. Dershane imkanı olmayan insanlar için de çok güzel bir seçenek oldu. Ücretsiz olması çok güzel bir olanak."

-Emir Kuban Kaplan: "Kamp ve tek günde bir dersin bitmesi bizim için bayağı verimli oldu. Hocalar da hepimizin sevdiği, tanıdığı hocalar. Mansur Başkanımıza, belediyemize çok teşekkür ederiz."

-Zilşen Gül Odabaşı: "Düzenlenen kampın ücretsiz olması apayrı bir ayrıcalık bizim için. Ankara'da böyle bir kamp olduğunu duyduğumda çok mutlu olmuştum. Çünkü yaz tatilinden beri tekrar etmediğim TYT'yi tekrar etme fırsatı verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kamp programı

Kamp, 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Kamp boyunca öğrenciler her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Türkçeden matematiğe, tarihten biyolojiye kadar pek çok derste tekrar yapma imkanı bulacak. Sınava son hazırlıklarını bu kampla pekiştirme fırsatı bulacak öğrenciler deneyimli eğitmenlerden sınav stratejileri, soru çözüm teknikleri ve önemli ipuçlarını öğrenecek.

ABB'nin bir haftalık tekrar kampının programı şöyle:

-5 Mayıs Pazartesi: Tarih-Gökhan Öz

-6 Mayıs Salı: Geometri-Nurtaç Kozak

-7 Mayıs Çarşamba: Coğrafya-Bayram Meral

-8 Mayıs Perşembe: Biyoloji-Zeliha Yücel

-9 Mayıs Cuma: Kimya -Görkem Şahin