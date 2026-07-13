Hüseyin Can Güner'in Gözaltına Alınması Protesto Edildi... Mansur Yavaş: Eşit Hukuk, Eşit Adalet İstiyoruz - Son Dakika
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Hüseyin Can Güner'in Gözaltına Alınması Protesto Edildi... Mansur Yavaş: Eşit Hukuk, Eşit Adalet İstiyoruz

13.07.2026 21:06  Güncelleme: 22:44
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını protesto ederek, herkese eşit hukuk ve adalet istediklerini, aksi halde seçim yapmanın anlamsız olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Herkese eşit hukuk, eşit adalet istiyoruz. Sadece dileğimiz budur. Yoksa ülkede seçim yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Madem kazanamayacağınıza inanıyorsunuz, ya seçime girmeyin ya seçim yapmayın. Seçimi muhalefet kazanıyorsa da onlara ilişmeyin. Bırakın görevimizin sonuna kadar herkes kendi seçildiği beldeye hizmet etsin" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla Çankaya Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün basına yansıyan ifadelere baktığımız zaman, esasen usulüne uygun bir şekilde soruşturulmuş bir soruşturmanın tekrar ele alındığını ve buna ilişkin sorular sorulduğunu gördük. Bu sorular içerisinde somut olarak Hüseyin Başkan'ı suçlayan MASAK raporu ya da suç diye ifade edilebilecek hiçbir şeyin olmadığını gördük. Eminim ki inşallah yarın en geç öbür gün Hüseyin Başkan tekrar aramızda olacak. Hem sosyal medya mahkemeleri, hem televizyonlardaki mahkemeler kendi kendilerine bir şeyler söylüyor, televizyonlarda kurdukları mahkemelerle CHP'li belediye başkanlarını mahkum ediyorlar. Ben söyledim, dedim ki 'Bunlar bilerek konuşuluyorsa çok vahim, bilmeden konuşuluyorsa da çok vahim.' Bilerek, bilmeyerek Çankaya'ya yapılan bu operasyon Ankara Büyükşehir'e de yansır mı diye televizyonlarda yorumlar yapılıyor. Allah'a bin şükür hakkımda tek bir soruşturma yok, olmaz, olmayacak da. Ankara halkına, Türk milletine söz verdik. Ankara Büyükşehir'in yolsuzluk yapılmadan yönetileceğini göstereceğiz diye. Bu sözümüzün sonuna kadar arkasındayız."

"YA SEÇİME GİRMEYİN YA SEÇİM YAPMAYIN"

Şöyle bir latifeyle sözlerimi sonlandıracağım. Yargılayabilirsiniz, suç iddia edebilirsiniz, iftiralar karşısında hakarete geçebilirsiniz. Ortak bir hukuk istiyoruz, herkese ne uygulanıyorsa bize de o uygulansın istiyoruz. 800 milyonluk Anka Park zararının, geçen seçimdeki rakibimizin 600 dairenin sorgulanmasını, kamu zararının sorulmasını, Sayın Genel Başkanımızın 'bozuk tohum' olarak ifade ettiği şahsın 600 milyonluk villasının hesabını versinler. Ben hazırım. Varsa bir iddianız sonuna kadar hazırım. Herkese eşit hukuk, eşit adalet istiyoruz. Sadece dileğimiz budur. Yoksa ülkede seçim yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Eğer siz, her suçlamayla usulüne uygun bir şekilde, bugün değerli bir hukuk profesörünün ifade ettiği gibi belediye başkanlarının sorgulanma usulünü yok sayıp, belediye başkanlarını sürekli gözaltına alırsanız, burası demokrasi değil. O zaman seçim yapmayın. Madem kazanamayacağınıza inanıyorsunuz, ya seçime girmeyin ya seçim yapmayın. Seçimi muhalefet kazanıyorsa da onlara ilişmeyin. Bırakın görevimizin sonuna kadar herkes kendi seçildiği beldeye hizmet etsin. 1999'dan 2024'e kadar yaptığımız belediyecilik anlayışıyla yüzde 60,5 ki akıllarına gelmeyen bir oranla tekrar göreve geldik. Bırakın sonuna kadar çalışalım. Aldığımız oyların hakkını verelim, bizlere ilişmeyin. Yoksa bir an önce söylediğim gibi hep birlikte hesap vermeye hazırız. Kamuoyu önündeyiz 1999'dan beri. Bulamayacaklar, yok çünkü. Söz verdim, sonuna kadar sözümüzün arkasındayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner'in Gözaltına Alınması Protesto Edildi... Mansur Yavaş: Eşit Hukuk, Eşit Adalet İstiyoruz - Son Dakika

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