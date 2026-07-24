Mansur Yavaş\'a anket şoku

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi sıkça geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesinde dikkat çeken bir anket sonucu açıklandı. ORC Araştırma tarafından Ankara’da gerçekleştirilen genel seçim anketinde AK Parti, CHP’yi geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.
ORC Araştırma Şirketi, 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde 1.180 katılımcıyla "Ankara Siyasi Eğilimler Araştırması" gerçekleştirdi. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmada Ankaralı seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa, Ankara'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Son yerel seçimlerde Mansur Yavaş ile büyük bir zafer elde eden CHP, bu kez başkentte birinci parti konumunu kaybetti. Ankete katılanların %34,3’ü tercihini AK Parti’den yana kullanırken, CHP %31,1 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.
Açıklanan ankette başkentteki partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
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