Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Avusturya kampıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson satış listesine konulurken, Elias Jelert'in yeniden kiralanması planlanıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’un ardından Avusturya kampıyla devam eden Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu şu ana kadar Lesley Ugochukwu ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda, takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da netleşmeye başladı.

NELSSON SATIŞ LİSTESİNDE

Milliyet’in haberine göre; Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezonu İtalya temsilcisi Verona’da kiralık olarak tamamlayan Victor Nelsson ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki Danimarkalı stoper satış listesine konuldu.

<a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a> iki futbolcusunun biletini kesti

JELERT YENİDEN KİRALIK GİDECEK

Takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim ise Elias Jelert oldu. Geçen sezonu İngiltere ekibi Southampton'da geçiren 23 yaşındaki sağ bekin, düzenli forma giyebileceği bir takıma yeniden kiralanması hedefleniyor.

Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSLARI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon 38 maçta süre alırken, Elias Jelert ise 11 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı.

Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi

16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
15:03
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
13:50
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
13:39
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı
13:16
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
12:53
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 16:24:48. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.