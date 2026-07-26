Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’un ardından Avusturya kampıyla devam eden Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu şu ana kadar Lesley Ugochukwu ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda, takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da netleşmeye başladı.

NELSSON SATIŞ LİSTESİNDE

Milliyet’in haberine göre; Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezonu İtalya temsilcisi Verona’da kiralık olarak tamamlayan Victor Nelsson ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki Danimarkalı stoper satış listesine konuldu.

JELERT YENİDEN KİRALIK GİDECEK

Takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim ise Elias Jelert oldu. Geçen sezonu İngiltere ekibi Southampton'da geçiren 23 yaşındaki sağ bekin, düzenli forma giyebileceği bir takıma yeniden kiralanması hedefleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSLARI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon 38 maçta süre alırken, Elias Jelert ise 11 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı.