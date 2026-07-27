Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran arasındaki gerilimin yatışmasıyla petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim bekleniyor.

ABD- İran geriliminin tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatları yerini düşüşe bıraktı, akaryakıtta sürücüleri sevindirecek haber geldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından petrolde yaşanan geri çekilme pompaya yansıyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİNE 2,95 TL'LİK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Peş peşe gelen zamların ardından brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt tabelalarına indirim müjdesi olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,95 liralık bir indirim öngörülüyor. İndirimin ardından motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

  • İstanbul: 75,57 TL
  • Ankara: 76,68 TL
  • İzmir: 76,95 TL
  • Doğu İlleri: 78,41 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın doğrudan vatandaşa yansımasını önlemek amacıyla hükümet eşel mobil sistemini yeniden devreye aldı. Sistem kapsamında, akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar oranda gelecek zamlar frenlendi. Yeni uygulamayla birlikte olası zamların sadece %25'i pompaya yansıtılırken, %75'lik kısmı ise ÖTV'den karşılandı. Eşel mobil sisteminin devreye alınmasıyla birlikte hem dezenflasyon süreci desteklendi hem de enflasyon kanadında yaşanabilecek sert yükselişlerin önüne geçildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    savaş başlıyor 5 lira zam savaş bitiyor 3 lira indirim 4 0 Yanıtla
  • Memo Memo:
    2 tl inse ne olacak 8 den 80 ne gitmiş oda inmesin kalsın 80 ni veren 82 yide verir..birde haber başlıgına bak bumu haberciliginiz 3 0 Yanıtla
  • Cihana Alp Cihana Alp:
    Kepçe kaşık döngüsü, sene sonu doların etkisi ile 100 tl 2 0 Yanıtla
  • ahmet keles ahmet keles:
    2,95 kurus ne indirimi 29,5 lira indirim bekliyoruz. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO görevi Türkiye’ye emanet Türk F-16’lar alarm durumuna geçecek NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Yeni telefon alacaklar için kötü haber Çip fiyatlarına zam yolda Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı

09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:33
Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor
Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
08:31
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu Son restoranlar da satıldı
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı
08:27
Beşiktaş’tan Salah’a rest
Beşiktaş'tan Salah'a rest
07:48
Altın yatırımcısını sevindiren gelişme Fiyatlar yeniden yükselişte
Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte
06:50
Piyasaların beklediği karar Petrol fiyatları sert düştü
Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
06:31
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
04:24
Kritik zirve öncesi ipler gerildi Netanyahu’dan Trump’a tarihi rest
Kritik zirve öncesi ipler gerildi! Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 10:37:09. #7.13#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.