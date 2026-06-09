CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş\'tan Kılıçdaroğlu\'na sağduyu çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de büyük tartışmalara sahne olan bugünkü Grup Toplantısı'na saatler kala Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben bir mesaj yayımladı. Yavaş, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak, mevcut süreçte tecrübesi ve devlet adamlığı birikimiyle hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Yavaş, "Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA CHP'Lİ SAĞDUYULU BİR YAKLAŞIM BEKLİYOR"

Mesajında CHP tabanının beklentilerine de değinen Yavaş, yaşanan süreçte milyonlarca partilinin Kılıçdaroğlu'ndan sağduyulu bir tavır beklediğini belirtti.

Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

"İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLERİN OLUŞMAMASI HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

CHP'nin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Yavaş, örgütlerin ve seçmenlerin daha fazla yıpranmaması gerektiğini ifade etti.

Mesajında, "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur" sözlerine yer verdi.

"CHP HEPİMİZİN ORTAK EVİ"

Yavaş, CHP'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'nun atacağı yapıcı adımların partiye güç katacağını savundu.

"Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum" diyen Yavaş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."