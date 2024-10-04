Mantar Tüketiminde Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mantar Tüketiminde Dikkat!

Doç. Dr. Ercoşkun, mantarların saklama ve tüketiminde gıda zehirlenme riskine dikkat çekti.

04.10.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, mantarların tüketim ve saklama koşullarına dikkat edilmemesi durumunda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söyledi.

Ercoşkun, AA muhabirine, mantarın beslenme açısından önemli bir besin olduğunu belirtti.

Mantarların esansiyel aminoasitler başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerdiğine işaret eden Ercoşkun, "Bu bakımdan beslenme açısından önemli bir besin maddesidir. Kültür mantarlarının yanı sıra özellikle bugünlerde dağlarımız, özellikle çam ormanlarında kanlıca, kuzu, cincile gibi mantarlarımız doğal olarak bulunabiliyor. Bunlar köylülerimiz tarafından toplanıp gıda olarak tüketilebildiği gibi pazarlarımızda da satılabiliyor." dedi.

Mantarın gıda güvenliği bakımından birçok riske sahip olduğuna dikkati çeken Ercoşkun, "Öncelikle doğru mantarların seçilmesi ve toplanması, doğru türlerin toplanması gereklidir. Çankırı bölgesinde en yaygın olan çam ağaçlarının altında yetişen kanlıca mantarımız, lactarius türü mantardır. Lactariusun içinde zehirli mantarlar fazladır. Yüzeyi tüylü ve etrafı dalgalı olan mantarlar genel olarak zehirli kabul edilmektedir." diye konuştu.

"Mantarı pişirdikten sonra mümkün olan en kısa sürede tüketmeliyiz"

Mantarın gıda güvenliğinde bir diğer unsurun pişirilmesi, tüketilmesi ve pişmiş olarak muhafaza edilmesi olduğunu anlatan Ercoşkun, şöyle devam etti:

"Doğadan toplanan birçok mantar, parazitler ile E.coli, listeria monocytogenes, salmonella gibi bakterileri içerebilmektedir. Bu açıdan aldığımız mantarları yıkamalı ve mümkünse sirkeli suda bir süre beklettikten sonra pişirmeliyiz. Anadolu'nun genel özelliği, bütün gıdaları oldukça iyi pişiririz. Çünkü bulunduğumuz iklim coğrafyası mikroorganizmaların gelişimi için ideal sıcaklıkları sağlar. Mantar da aynı şekilde iyice her tarafı pişirilmelidir. Mantar iyi pişirildikten sonra içinde hiçbir mikroorganizma kalmaz. Bu bakımdan diğer gıdalarla, özellikle çiğ gıdalarla teması oldukça risklidir. Buzdolabında muhafaza ederken çiğ etlerden veya başka gıdalardan mikroorganizma bulunmayan mantara mikroorganizmalar bulaşabilir. Protein başta olmak üzere besin içeriğince zengin olan mantar, bu haliyle mikroorganizmalar için iyi bir üreme alanıdır. Mikroorganizmalar hızla çoğalabilir, insan sağlığı için riskli sayıya ulaşabilir ve sonunda ciddi gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu bakımdan mantarı pişirdikten sonra mümkün olan en kısa sürede tüketmeliyiz."

Ercoşkun, yabani mantarların yılın belli zamanlarında, yağışlı dönemlerde çok olduğu için muhafaza edilmesi ve pazarlanmasında sorun yaşanabileceğinin altını çizerek, "Bu bakımdan mantarların özellikle kurutularak veya turşusu yapılarak muhafaza edilmesi uzun süre faydalı özelliklerinden faydalanmamız için bize imkan sağlayabilir. Toplanan mantarları güneşte kurutarak mantar kurusu olarak kullanılabilir veya kurutulmuş mantarı farklı gıdaların hazırlamasında kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Zehirlenme, Sağlık, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mantar Tüketiminde Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 Beyoğlu’nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı Beyoğlu'nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
18:20 Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona’ya geri dönüyor Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona'ya geri dönüyor
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:43 FIBA Kadınlar Süper Kupa’da şampiyon Fenerbahçe Opet FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:18 Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
17:04 Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 12:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Mantar Tüketiminde Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement