Manyas'ta Ahır Yangını: Büyük Maddi Hasar - Son Dakika
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Manyas'ta Ahır Yangını: Büyük Maddi Hasar

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Darıca Mahallesinde bir ahırda çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı. Yangının elektrikten kaynaklandığı düşünülüyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahırda bulunan hayvanlardan bir buzağının ayakları ve iki düvenin arka kısımları yanarak zarar gördü. Ayrıca ahırda bulunan buğday, arpa, ot ve saman da yangında yok oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 16:37
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde ahır yangını meydana geldi.

Manyas ilçesinin kırsal Darıca Mahallesinde elektrikten kaynaklandığı sanılan bir ahırda meydana gelen yangında büyük ölçüde maddi hasara yol açtı.

Darıca Mahallesinde Serkan Karaoğlu'na ait ahırda meydana gelen ve hayvanların kaçmaması için bahçe çevresine çekilen ve düşük derecede elektrik verilen tellerden meydana geldiği değerlendirilen yangında maddi hasar oluştu.

Balıkesir İtfaiyesine bağlı Manyas İtfaiye gurubu tarafından müdahale edilen yangında ahır ile birlikte bir adet buzağının ayakları yanarken, iki adet düvenin de arka kısımlarının yandığı öğrenildi.

Ayrıca ahırda bulunan yedi ton buğday ve arpa ile 150 balya ot ile samanın yandığı kaydedildi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manyas'ta Ahır Yangını: Büyük Maddi Hasar - Son Dakika

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