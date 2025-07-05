Manyas İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından aşure programı düzenlendi.
Manyas Müftüsü Muhammet Artan'ın katılımlarıyla gerçekleşen program kapsamında, cami çıkışında tüm vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Müftü Artan, Muharrem ayının taşıdığı manevi değerlerin genç nesillere aktarılması ve toplumsal birlikteliğin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Manyas'ta Aşure İkramı - Son Dakika
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