Manyas\'ta Hububat Verimi Çiftçiyi Sevindirdi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadında dekar başına alınan ürün verimi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, ilçede haziranın sonunda başlayan hasatta buğday tarlalarından dekar başına 400 kilogram ürün alındığını söyledi.

Arpada ise dekar başına ortalama 450 kilogram verim elde edildiğini vurgulayan Özden, "İlçemizde toplam 45 bin dekar alanda buğday ekimi, 18 bin dekar da arpa ekimi yapıldı. Ürün rekoltesi kırsal mahallerin ova kesimlerinde yüksek, dağlık mahalleler de ise daha düşük olmaktadır. Üreticilerimiz verimlerden mutludur." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi kırsal Akçaova Mahallesi'ndeki alım merkezinde buğdayı 13 liradan başlayan fiyatlarla alırken arpa fiyatlarının ise 11-11,5 lira arasında işlem gördüğü açıklandı.

TMO alım merkezinde günlük ortalama 300-400 ton civarı buğday alımı yapıldığı belirtildi.