Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yeni Mahalle Bandırma Caddesi'nde E.Ş, dükkanın önündeki motosikletin H.A. tarafından düz kontak yapılarak çalınmaya çalışıldığını fark etti.
Bu sırada dükkanda bulunan ve birlikte hareket ettikleri E.D. adlı kadının yanına giden H.A. ve arkadaşı E.D, içeriden kapıyı kilitledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Manyas Emniyet Amirliği ekipleri, kilitli olan kapıyı açtırdıkları dükkanda 21 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı için payp, hassas terazi ve çok sayıda cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.A, E.D. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.A. ve E.D. tutuklandı, E.D. isimli kadın zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manyas'ta motosiklet hırsızlığı suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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