Manyas\'ta Öğrencilere Fidan Dağıtıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere fidan dağıtıldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle planlanan fidan dikim etkinliği gerçekleştirilemeyince, fidanlar öğrenciler tarafından dikilmek üzere dağıtıldı.

Manyas Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 200 fıstık çamı fidanı, Akçaova Ortaokulu ile Şevketiye İlkokulu öğrencilerine verildi.

İşletme Şefi Murat Fidan, öğrencilere ağaç ve ormanların önemi hakkında bilgi verdi.

Törene katılan Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ise doğanın korunmasının önemine dikkati çekerek, fidan dikiminin çevre bilincinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Fidan dağıtımına kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.