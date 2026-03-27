Manyas'ta Öğrencilere Fidan Dağıtıldı
27.03.2026 22:35
Orman Haftası'nda Manyas'ta öğrencilere 200 fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere fidan dağıtıldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle planlanan fidan dikim etkinliği gerçekleştirilemeyince, fidanlar öğrenciler tarafından dikilmek üzere dağıtıldı.

Manyas Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 200 fıstık çamı fidanı, Akçaova Ortaokulu ile Şevketiye İlkokulu öğrencilerine verildi.

İşletme Şefi Murat Fidan, öğrencilere ağaç ve ormanların önemi hakkında bilgi verdi.

Törene katılan Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ise doğanın korunmasının önemine dikkati çekerek, fidan dikiminin çevre bilincinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Fidan dağıtımına kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
