Manyas'ta 'Şampiyon' Koçtan Üçüz ve İkiz Kuzular - Son Dakika
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Manyas'ta 'Şampiyon' Koçtan Üçüz ve İkiz Kuzular

Manyas\'ta \'Şampiyon\' Koçtan Üçüz ve İkiz Kuzular
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Emrah ve Emre Sömer kardeşler, 1,1 milyon TL'ye aldıkları koç sayesinde ikiz ve üçüz kuzu elde etti.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde Emrah ve Emre Sömer kardeşlerin girdikleri ihaleyle 1,1 milyon TL'ye aldıkları 'Şampiyon' isimli koçun çiftleştiği koyunlar üçüz ve ikiz yavru doğurdu.

Manyas'ın kırsal Eşen Mahallesi'nde besicilik yapan Emrah ve Emre Sömer kardeşler, mart ayında Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ihalede en yüksek teklifi vererek satın aldıkları 'Şampiyon' adlı koçun sürüye katılmasının ardından kuzulama sürecinin başladığını belirtti. Şampiyon'un 1,1 milyon TL'ye alındığını ve ilk çiftleştiği koyunun üçüz erkek kuzu doğurduğunu ifade eden Sömer kardeşler, diğer koyunların da ikiz ve tek kuzu doğurmaya devam ettiğini söyledi. Yarım asırdan aşkın süredir dede meslekleri olan küçükbaş besiciliğini yaptıklarını söyleyen Emre Sömer, yetiştirdikleri kuzuları beş aylık olduktan sonra satışa sunduklarını, özellikle erkek damızlık koçlarını ülkenin çeşitli bölgelerine sattıklarını ifade etti.

'YILDA 750-800 KUZU ALIYORUZ'

'Şampiyon' isimli koçun erkek yavrularının şimdiden 200-250 ön talep olduğunu, Balkan ülkelerinin de talep geldiğini söyleyen Emre Sömer, "1969 yılından bu yana önce dedemiz, sonrasında babamız ve şimdi de biz ağabeyimle bu işi severek yapıyoruz. Devletten aldığımız safkan Karacabey merinos koç ile damızlık koyunlarımızı çiftleştiriyoruz. Şu anda 20 gün boyunca doğumlar devam edecek. Koçu yaklaşık 3 yıl kullanacağız. Biz özellikle ülkemizdeki genç girişimcilerimizin isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. 550'yi aşkın damızlık koyuna sahibiz. Yılda 750-800 civarında kuzu alıyoruz. Satış fiyatlarımız et fiyatlarına göre değişkenlik gösteriyor. Kendimize her yıl kuzuların yüzde 10-15'ini damızlık olarak bırakıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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