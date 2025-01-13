BALIKESİR'in Manyas ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kırsal Eskimanyas Mahallesi'nde Hediye-Ersin Binay çifti işteyken tek katlı evlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir),
Son Dakika › Güncel › Manyas'ta Yangın: Tek Katlı Ev Kül Oldu - Son Dakika
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