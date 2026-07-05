Manyetik Kum Futbol Turnuvası Ünye'de Başladı - Son Dakika
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Manyetik Kum Futbol Turnuvası Ünye'de Başladı

Manyetik Kum Futbol Turnuvası Ünye\'de Başladı
05.07.2026 23:11
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Ünye Yalı Kumsalı'nda düzenlenen turnuvada 13 takım, 35. Uluslararası Kültür Festivali kapsamında mücadele ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde "35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" kapsamında düzenlenen Manyetik Kum Futbol Turnuvası başladı.

Ünye Belediyesi tarafından Ünye Yalı Kumsalı'nda organize edilen turnuvada, 13 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Turnuvanın açılış maçında Azelya Çiçek Çikolata, Çakırbey Düğün Salonu'nu 8-1 mağlup etti.

İlk gün ayrıca Gölevi FC ile Berkim Otomotiv, Revizyon Gayrimenkul ile Getü Spor karşı karşıya geldi.

Grup müsabakalarının 19 Temmuz'a kadar süreceği turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmaları 21 Temmuz'da, üçüncülük maçı 22 Temmuz'da, final müsabakası ise 23 Temmuz'da oynanacak.

Karşılaşmaları Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sporsever takip etti.

Kaynak: AA

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