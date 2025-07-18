Manyetik Kum Gece Turnuvası Tamamlandı

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası sona erdi.

Ünye Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 3 Temmuz'da başlayan turnuva, ilçe sahilindeki manyetik kum zemininde gerçekleşti.

İki grupta toplam 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın final müsabakasında Doğuş Nakliyat, Azelya Çiçek'i 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, maçın ardından yaptığı konuşmada, ilçedeki bu turnuvanın özelliğinin manyetik kum üzerinde oynanması olduğunu söyledi.

Seyircilere güzel ve heyecanlı anlar yaşatan buradaki gençlere teşekkür eden Tavlı, turnuvada emeği geçen herkesi tebrik etti.

Başkan Tavlı, turnuvada görev alan hakem ve görevlilere teşekkür belgesi verdi.

Turnuvanın en centilmen takımı Black Strike seçildi. Doğuş Nakliyat birinci, Azelya Çiçek ikinci, Doğuş Nakliyat Gençlik ise üçüncü oldu.

Protokol üyelerince takımlara madalya ve kupaları verildi.