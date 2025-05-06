Marcelo Nisinman İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marcelo Nisinman İstanbul'da Konser Verecek

Arjantinli bandoneon virtüözü Nisinman, 10 Mayıs'ta CRR Konser Salonu'nda sahne alacak.

06.05.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modern tango sahnesinin yenilikçi isimlerinden Arjantinli bandoneon virtüözü ve besteci Marcelo Nisinman, 10 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek.

Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın hayattayken tek öğrencisi olan Nisinman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dinleyicilerle buluşacak.

Sanatçı, İngiliz kemancı Daniel Rowland, Ukraynalı piyanist Natacha Kudritskaya, İtalyan gitarist Alberto Mesirca ve Slovak kontrbasçı Zoran Markovic ile oluşturduğu Chamber Jam Contemporary Tango Quintet ile sahnede olacak.

Nisinman'ın besteleriyle Piazzolla'nın ikonik eserlerinin çağdaş düzenlemelerinin de seslendirileceği konser, Nisinman'ın "Hombre Tango" eseriyle başlayacak.

Piazzolla'nın unutulmaz eseri "Milonga del Angel"in yanı sıra konserde "Ciudad Triste", "Pourquoi tu te leves?", "Cuando tu no estas", "Introduccion al Angel", "El Aeroplano", "C'est fini", "Romance del Diablo", "Kicho", "Cafe 1930", "Jeanne & Paul", "Escualo", "Oblivion" ve "Violentango" şarkılarının da aralarında yer aldığı bir repertuvar yorumlanacak.

Konsere ilişkin detaylı bilgiye "crrkonsersalonu.ibb.istanbul" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marcelo Nisinman İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:18:34. #7.12#
SON DAKİKA: Marcelo Nisinman İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.