Marco Rubio'dan Tom Barrack'a Destek

30.05.2026 20:19
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tom Barrack'ın Suriye ve Irak'taki rolünü vurguladı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tom Barrack'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, sadece Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz olarak değil, aynı zamanda Başkan'ın Suriye hükümetiyle stratejik iş birliğini ilerletirken ve Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarımıza başlarken de hayati bir rol oynamaya devam edecektir. O, Başkanın ekibinin vazgeçilmez bir üyesidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevi sona eren Tom Barrack'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rubio, Barrack'ın Suriye konusunda "kilit irtibat noktası" olmaya devam ettiğini, Irak konusunda da güvenilir bir danışman olduğunu belirtti.

Rubio, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda her zaman kilit bir irtibat noktası olmuş ve olmaya devam etmektedir; aynı zamanda Irak konusunda da güvenilir bir danışman konumundadır."

O, sadece Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz olarak değil, aynı zamanda Başkan'ın Suriye hükümetiyle stratejik iş birliğini ilerletirken ve Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarımıza başlarken de hayati bir rol oynamaya devam edecektir.

O, Başkanın ekibinin vazgeçilmez bir üyesidir, tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaları yürütmeye devam etme konusundaki istekliliği, Amerikan halkının yararınadır."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Marco Rubio, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
