Marcos Jr'dan Duterte'ye Suikast Tehdidi Yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marcos Jr'dan Duterte'ye Suikast Tehdidi Yanıtı

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, Duterte'nin suikast tehdidine karşı sessizliğini bozdu.

25.11.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, kendisini suikastla tehdit eden Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye karşı sessizliğini bozarak "Böyle bir suç girişimi göz ardı edilmemelidir. Bununla mücadele edeceğim." dedi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Marcos Jr, Facebook hesabı üzerinden, Duterte'nin, öldürülmesi halinde kendisini öldürmesi için suikastçi tuttuğunu söylemesine yanıt olarak video mesaj yayımladı.

Marcos Jr, Duterte'nin ofisinin bütçeden gelen fonları "kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili meşru soruları yanıtlamayı reddetmesi" nedeniyle konunun çığırından çıktığını belirterek, "Böyle bir suç girişimi göz ardı edilmemelidir. Bununla mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Duterte'nin "açık tehditleri ve hakaretlerinin" endişe verici olduğunu kaydeden Marcos Jr, bu tür ifadelerin Filipinler gibi demokratik ülkede yeri olmadığını dile getirdi.

Marcos Jr, "Bir Devlet Başkanı'na suikast planlamak bu kadar kolaysa, sıradan vatandaşlarımıza ne demeli?" diye konuşarak, olayların barışçıl bir şekilde gerçeğin ortaya çıkarak sonuçlanmasını umduğunu vurguladı.

Her türlü durumda hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini aktaran Marcos Jr, "Bu nedenle başkalarının tüm ülkeyi siyasi bataklığa sürüklemesine izin vermeyeceğim." şeklinde konuştu.

Duterte'nin suikast açıklaması

Devlet Başkan Yardımcısı Duterte 23 Kasım'da, kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçi tuttuğunu söylemişti.

Duterte, söz konusu açıklamasını, ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere Temsilciler Meclisi'nde bulunduğu sırada yapmıştı.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" yapılan tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos Jr. ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Filipinler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marcos Jr'dan Duterte'ye Suikast Tehdidi Yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş 8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:58 Fenerbahçe’ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
18:18 Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu
18:17 Teyze Elif Akyüz Düştü, Hayatını Kaybetti Teyze Elif Akyüz Düştü, Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 13:33:15. #1.11#
SON DAKİKA: Marcos Jr'dan Duterte'ye Suikast Tehdidi Yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.