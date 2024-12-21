Marda'da Filistinlilere Yönelik Artan Saldırılar - Son Dakika
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Marda'da Filistinlilere Yönelik Artan Saldırılar

Marda beldesinde radikal Yahudi grupların saldırıları artarken, Filistinliler endişe içinde.

21.12.2024 13:47
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentindeki Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin kışkırtmalarıyla radikal Yahudi grupların saldırılarının artmasından endişe ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 822 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün sabah Marda beldesindeki Birru'l Valideyn Camisi'ne saldırarak kundakladı. İsrailliler ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazarak, Davud Yıldızı çizdi.

Birru'l Valideyn Camisi'nin büyük bir kısmını saran yangın, bölge sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1250 dönüm üzerine kurulu "Ariel" yerleşim biriminin yakınında bulunan Marda beldesinin giriş yolları, 7 Ekim 2023'ten beri sürekli İsrail ordusu tarafından kapatılıyor.

AA muhabirine konuşan Marda sakinleri, aşırı sağcı İsrail yönetiminin devam eden kışkırtmalarından cesaret alan İsraillilerin kendilerine yönelik saldırılarının artmasından endişe ettiklerini anlattı.

Marda beldesi, 7 Ekim 2023'ten beri kuşatma altında

Marda sakinlerinden İsmet el-Hafaş, topraklarını gasbeden İsraillilerin kundakladığı camide büyük hasar oluştuğunu dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Birru'l Valideyn Camisi'nin duvarlarına ırkçı yazılar da yazdığını vurgulayan Hafaş, "Radikal Yahudiler ırkçı yazılar da yazdı. Cami duvarlarına yazdıkları sloganlar arasında 'Araplara ölüm' ve 'Camiyi yakar havra inşa ederiz' sloganları da vardı." dedi.

Marda beldesinin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri kuşatma ve saldırılara maruz kaldığını anlatan Hafaş, İsraillilerin de her geçen gün saldırılarını artırdığına işaret etti:

İsrail ordusu ve hükümetinin resmi olarak radikal Yahudilere koruma sağladığını dile getiren Hafaş, şöyle devam etti:

"Şahit olduğumuz durum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki aşırı sağcı bakanların özellikle Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından Filistin karşıtı başlatılan sloganların hayata geçirilmesi ve uygulanmasıdır."

Hafaş, Marda beldesinin etrafının İsrail askerleri tarafından tel duvar ve askeri noktalarla çevrili olduğunu belirterek, beldenin artık büyük bir hapishaneye benzediğini kaydetti.

Ordu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında rol değişimi

Marda Belde Meclisi Başkanı Murad Felah Beddah da cami yakmanın İsrailliler tarafından işlenen yeni bir suç olmadığını, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bundan önce de Batı Şeria'da ve işgal altındaki Kudüs'te ibadet yerlerine yönelik bir dizi saldırılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Beddah, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsrail ordusu, beldeye sahte bahanelerle sıkı kuşatma uygulayarak saldırılara destek veriyor, fiili olarak da iştirak ediyor. İsrail askerleri beldenin hemen yanında. İstedikleri zaman saldırı düzenleyip evleri basıyor. Ordunun toplu cezalandırması, gaspçıların saldırıları ve ihlalleri altında endişe altında yaşıyoruz."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marda'da Filistinlilere Yönelik Artan Saldırılar - Son Dakika

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