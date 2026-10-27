Mardin Artuklu'da araç öndeki araca çarpıp kaldırıma çıktı, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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Mardin Artuklu'da araç öndeki araca çarpıp kaldırıma çıktı, ölen yaralanan olmadı

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Mardin Artuklu\'da araç öndeki araca çarpıp kaldırıma çıktı, ölen yaralanan olmadı
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Kaza dün akşam Artuklu ilçesine bağlı merkez tarihi 1'inci Cadde'de meydana geldi. Önündeki araca arkadan çarpan otomobil savrularak kaldırıma çıktı ve iş yerine çarptı; ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra savrularak kaldırıma çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve yol kenarındaki iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı merkez tarihi 1'inci Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 38 ACK 532 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan 06 FNT 250 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkıp, iş yerine çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Artuklu'da araç öndeki araca çarpıp kaldırıma çıktı, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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