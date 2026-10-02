Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hastanede öldü - Son Dakika
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Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hastanede öldü

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Mardin'in Artuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılıp darbedilen müteahhit Ahmet Acay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, Acay'ı kaçırıp darbettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılıp darbedilen müteahhit Ahmet Acay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Ahmet Acay, darbedilip, şüpheliler tarafından mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı. Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken Acay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri, Acay'ı kaçırıp darbettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hastanede öldü - Son Dakika
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