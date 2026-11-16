Mardin Artuklu'da operasyonda 593 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mardin Artuklu'da operasyonda 593 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Mardin Artuklu\'da operasyonda 593 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 593 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin Türk lirası ile 2 bin 460 dolar da bulundu, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 593 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu'da çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 593 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin Türk lirası ve 2 bin 460 dolar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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