Mardin Belediyesi, İşten Çıkarma İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Mardin Belediyesi, İşten Çıkarma İddialarını Yalanladı

Mardin Belediyesi, İşten Çıkarma İddialarını Yalanladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 420 kişinin işten çıkarıldığı iddialarını asılsız olarak değerlendirdi.

07.11.2024 15:59
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MARDİN Büyükşehir Belediyesi, 420 kişinin işten çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 420 kişinin işten çıkarıldığı iddialarına ilişkin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında, 'Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı' haberi ve açıklaması kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür kasıtlı açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Mardin Büyükşehir Belediyemizde görevli çalışanlarımız, Mardinli hemşehrilerimize gayretle ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam etmektedirler" denildi.

Kaynak: DHA

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