 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin, Bingöl ve Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Mardin'de Muhammed Hüseyin, Bingöl'de Hatice ve Elazığ'da Eymen, Asilhan ve Doğu isimli bebekler 2024 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi. Aileler ve yetkililer bebekleri ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Mardin, Bingöl ve Elazığ\'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi
01.01.2024 - 01:27,
Abone Ol

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesinde Havva ve İbrahim Çalka çiftinin 00.09'da 3 kilo 80 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğine "Muhammed Hüseyin ismi" verildi.

Anne Çalka, yeni yılın ilk dakikalarında anne olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "5'inci çocuğum oldu. 4 kızım vardı, şimdi erkek evladım da oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Baba Çalka da mutluluğunu dile getirerek, "Kız erkek bizim için fark etmiyor. Sağlıklı olması yeterli." ifadelerini kullandı.

Hastanede görevli Uzm. Dr. Hacı Eraslan da anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Bingöl

Bingöl'de de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Hatice" ismi verildi.

Gülsüm ve Ömer Arslan'ın çiftinin saat 00.00'da Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla 2 kilo 670 gram ağırlığında doğan bebeklerine "Hatice" ismi verildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, aileyi ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Bebeğe altın hediye eden Usta, sağlıklı, uzun ömür temennisinde bulundu.

Anne Gülsüm Arslan, ilk bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vali Usta, 2023 yılının son dakikalarında dünyaya gelen "Kerem" isimli bebek ve ailesini de ziyaret etti.

Elazığ

Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri, "Eymen", "Asilhan" ve "Doğu" oldu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin ilk çocuğu "Eymen" bebek 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi.

Ümmü Gülsüm ve Durukan Yağdıran çiftinin ikinci çocuğu "Asilhan" ise 4 kilo 100 gram ağırlığında doğdu.

Belgin ve Emre Erol çiftinin ikinci çocuğu "Doğu" bebek de 2 kilo 750 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muhammed Hüseyin, Mardin, Elazığ, Bingöl, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin, Bingöl ve Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:44:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin, Bingöl ve Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement