Mardin Büyükşehir Belediyesi\'ne Kayyum Atandı

Güncel

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(MARDİN) - İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, belediye binasına giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, yerine Mardin Valisi Tuncay Aksoy, kayyum olarak attandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye binası polis bariyerleriylee kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belediye binasına personel kimlik kontrolünden geçerek giriyor.

Yerine üçüncü kez kayyum atanan Ahmet Türk: Asla pes etmek yok

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 2016 ve 2019 yıllarından sonra bugün üçüncü kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk, görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asla pes etmek yok. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gasbına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin" ifadeleriyle tepki gösterdi.