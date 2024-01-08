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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Gençlik Merkezine 1000 kitap desteği sağladı - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Gençlik Merkezine 1000 kitap desteği sağladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Gençlik Merkezi'ne çocuk ve gençlerin ders aralarında, boş vakitlerinde kitap okuyarak geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla içerisinde 100 temel eserin de bulunduğu 1000 kitap hediye etti. Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, hediye edilen kitaplardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Gençlik Merkezine 1000 kitap desteği sağladı
08.01.2024 - 15:17,
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Gençlik Merkezine 1000 kitap desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yürütülen çalışmalarla kent genelindeki çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel, spor ve yaşam alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuluyor.

Bu kapsamda Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yeşilli ilçesinde çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan Gençlik Merkezine destekte bulunmak üzere harekete geçti.

Gençlik Merkezine gelen çocuk ve gençlerin ders aralarında, boş vakitlerinde ya da zamanlarını kitap okuyarak geçirmelerine katkı sağlamak adına içerisinde 100 temel eserin de bulunduğu 1000 kitap hediye edldi.

Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Yeşilli Gençlik Merkezi Müdür Vekili Ata Çakmak, çocukların ve gençlerin hediye edilen kitaplardan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Gençlik Merkezine 1000 kitap desteği sağladı - Son Dakika
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