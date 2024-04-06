Mardin Dargeçit\'te Belediye Başkanlığı İçin Verilen Oylar Yeniden Sayılacak

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde belediye başkanlığı için verilen oylar yeniden sayılacak.

AK Parti tarafından avukatları aracılığıyla İlçe Seçim Kurulu'na sunulan itiraz dilekçesinde, "Sandık sonuç tutanaklarına göre 80 sandıkta 1094 oyun gerekçe belirtilmeden geçersiz sayıldığı, diğer partililere verilen geçersiz oy pusulalarının geçerli sayıldığı, adayları ile rakip aday arasında 731 oy farkı bulunduğu" belirtilerek, geçerli ve geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, itirazcının delil ve gerekçe göstermemesi gerekçesiyle itirazın oy çokluğu ile reddine karar verdi.

Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

İl Seçim Kurulu'nca yapılan değerlendirme sonucu verilen karara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Dargeçit'te 80 ayrı sandıkta kullanılan oylara ilişkin sandık sonuç tutanaklarının ayrı ayrı incelendiği, sandıkların bir kısmında sonuç tutanağında geçersiz sayıldığı belirtilen oylara ilişkin hiç bir gerekçe yazılmadığı, diğer bir kısım sandık tutanakları bakımından da geçersiz sayılan oyların ne şekilde geçersiz sayıldığına ilişkin yeterli gerekçe bulunmadığı, mevcut hale göre bir kısım geçerli oyların geçersiz sayılması ile bir kısım geçersiz oyların geçerli sayılabileceğine dair seçimin tarafsızlık ve şeffaflığına, neticesine etki edebilecek mahiyette olduğu değerlendirilmekle Dargeçit genelinde kullanılan oyların yeniden sayılmasına yönelik olarak yapılan itirazın kabulüne karar verilmiştir."

18 bin 451 seçmenin bulunduğu ilçede 14 bin 462 seçmenin 80 sandıkta kullandığı oylar yeniden sayılacak.

Dargeçit'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti'nin Belediye Başkan adayı Asya Gezer 6 bin 559, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Mehmet Cüneyt Aksoy ise 5 bin 828 oy almıştı.

1094 oy ise geçersiz sayılmıştı.