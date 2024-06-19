Mardin'de 3 yaşındaki çocuk otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde ailesiyle kaldığı otelin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçenin Ilısu Barajı yakınlarındaki bir termal tesiste ailesiyle kalan Ensar R, odanın 4. kattaki balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ensar R'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cesedi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.