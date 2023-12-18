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Mardin'de 5 çocuklu aile karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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Mardin'de 5 çocuklu aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Mardin'de bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ailenin durumu ağır.

18.12.2023 - 16:30,  Güncelleme: 16:31
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MARDİN'de Gülistan Karaboğa (38) ile 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin tamamının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe giden eşi, Gülistan Karaboğa'nın telefona cevap vermemesi üzerine şüphelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4), Mazlum (8) ve Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan'ı baygın halde buldu. İlk belirlemede, anne ile çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen aile, ambulanslarla hastaneye götürüldü. 5'ü çocuk 6 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Mardin\'de 5 çocuklu aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kaynak: DHA
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Bahçelievler Mahallesi, Kızıltepe, Güvenlik, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 5 çocuklu aile karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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