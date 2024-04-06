Mardin'de 9 Günlük Bayram Tatilinde Turizm Hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de 9 Günlük Bayram Tatilinde Turizm Hareketliliği

Mardin\'de 9 Günlük Bayram Tatilinde Turizm Hareketliliği

Mardin, tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Mardin'e olan turizm hareketliliği artmıştır. Cami, kilise, manastır, medrese gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Mardin, bayram tatilini geçirmek isteyenlerin yoğun talebiyle karşılaşmaktadır. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı, Mardin'in turizmde önemli bir ivme yakaladığını ve bu sene minimum 1 milyon konaklama hedeflediklerini belirtmiştir. Kasımiye Medresesi Koordinatörü ise bayram tatilinde büyük bir turist potansiyeli beklediklerini ifade etmiştir. Turizm acentesi yetkilisi ise bayram tatilinin Mardin'in en güzel sezonlarından birine denk geldiğini ve yoğun bir sezon beklediklerini dile getirmiştir. Mardin'deki otellerin yüzde 90-95 doluluk oranına ulaştığı belirtilmiştir.

06.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Mardin'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turizm hareketliliği yaşanacak.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından ülkenin dört bir yanından çok sayıda kişi rotasını Medeniyetler şehri Mardin'e çevirdi.

Bayram tatilini cami, kilise, manastır, medrese gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran kadim kentte geçirmek isteyenlerin yoğun talebi turizmcileri de sevindirdi.

Doluluğun yüzde 90'ı aştığı Mardin'de turizmciler ve esnaf çifte bayram yapmaya hazırlanıyor.

"Bayramda ciddi talep var"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, AA muhbirine, turizmde önemli bir ivme yakalayan Mardin'de her geçen gün otel sayısının arttığını söyledi.

Yeni açılan otel, konak ve misafirhaneler ile yaklaşık 22 bin yatak kapasitesine ulaştıklarını ifade eden Gürgör, "Mardin çok otantik, dinlerin ve dillerin şehri. Bu sene çok iddialıyız, minimum 1 milyon konaklama hedefliyoruz. Yatırımcılarız da buraya ilgi gösteriyorlar. Buradaki potansiyeli görüyorlar. Bundan dolayı da çok mutluyuz." dedi.

Yeni yılda önemli bir başlangıç yaptıklarını, ocak ayında son 10 yılın en iyi sezonunu geçirdiklerini belirten Gürgör, ramazan ayı ve seçimden dolayı biraz düşüş yaşadıklarını ancak bayram tatili ve sonrası için yoğun bir talep aldıklarını aktardı.

Gürgör, tarihi kenti gezmek isteyenlere erken rezervasyon yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Çok ciddi bir talep var, hem bayram hem de bayramdan sonra. Mardin ilkbaharda dolup taşıyor. Gelen talepler nisan ve mayısı dolu gösteriyor. Bayramda yüzde 95'lik doluluğumuz var." diye konuştu.

"Bayramın çok yoğun geçeceğini düşünüyoruz"

Kasımiye Medresesi Koordinatörü ve Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde öğretim görevlisi Can Aktaş, Mardin'de kültürel değerlerin yapıların ön plana çıktığını, bunlardan birinin de Kasımiye Medresesi olduğunu belirtti.

Kültür turları kapsamında özellikle bayram tatilinde yoğun bir ziyaretçi beklediklerini dile getiren Aktaş, 9 günlük bayram tatiline hazırlandıklarını belirtti.

Aktaş, şunları söyledi:

"Çevre düzenlemesi ve içeriğiyle medreseyi bayram tatiline hazır etmeye çalışıyoruz. Büyük bir turist potansiyeli bekliyoruz. Bayramın çok yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Geçen senelerde de öyle oldu. Girişte sıra oluşturmuştuk. Bu yoğunluğu atlatacak şekilde bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz."

"Turizmcilere çifte bayram yaşatacak"

Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar da bayram tatilinin Mardin'in en güzel sezonlarından birine denk geldiğini söyledi.

Mardin ve çevre illerde şimdiden bütün uçak seferlerinin dolduğunu, çok fazla tur talebi aldıklarını anlatan Sincar, şöyle devam etti:

"Hazırlıklarımızı yaptık, araçlarımızı ve personel sayımızı artırdık. Bayram turizmcilere çifte bayram yaşatacak gibi. Bayram tatilinin 9 güne çıkması çok etkili oldu. Herkes bölgeye yoğunluk gösterdi. Kültür turizminin yoğun olduğu Mardin'de ciddi bir talep var. Beklentimiz yoğun bir sezonun geçmesi yönünde. Hatta geçmiş yıllardan çok daha yoğun bir sezon bekliyoruz."

"Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız"

Otel müdürü Zekiye Çeki de Ramazan Bayramı'nda beklentilerinin üzerinde doluluk beklediklerini belirtti.

Çeki, "Mardin geneli olsun, otelimizde olsun yüzde 90-95 aralığında yüksek talep var. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Nisan ve mayıs ayı için de yüksek talep öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Mehmet Şah Hazar da babası ile 4. ve 5. kuşak olarak kentte hizmet sunduklarını belirterek, kahve, çerez ve badem şekeri gibi ürünlerle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Ramazan Bayramı'nın daha önce olduğu gibi bu yıl da yoğun geçeceğine inandıklarını anlatan Hazar, herkesi bu lezzetleri tatmaları için Mardin'e davet ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Kasımiye Medresesi, Ramazan Bayramı, Mardin, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 9 Günlük Bayram Tatilinde Turizm Hareketliliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
01:02 Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı
19:08 Kadın muhtar adayından ’sahte aday’ iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
08:56 İstanbul’daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 12:20:27. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 9 Günlük Bayram Tatilinde Turizm Hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement