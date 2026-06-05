Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Kırsal Eryeri Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Murat C. (22), Tevfik C. (63), Fatih C. (34), Mahmut C. (40), Ferhat A. (35), Nurullah A. (28), Mehmet A. (30) ve Yunus A. (35) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Aileler Arasında Kavga: 8 Yaralı - Son Dakika
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