Mardin\'de aranan 63 şüpheliden 14\'ü tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 63 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 63 kişiden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.