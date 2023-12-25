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Mardin'de aranan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de aranan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Mardin'de yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Aralarında 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlünün de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mardin\'de aranan 63 şüpheliden 14\'ü tutuklandı
25.12.2023 - 23:03,
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 63 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 63 kişiden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de aranan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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