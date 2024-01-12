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Mardin'de arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavga barış töreniyle son buldu - Son Dakika
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Mardin'de arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavga barış töreniyle son buldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucunda bir kişinin öldürülmesiyle başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle sona erdi. Törende aileler el sıkışarak, aralarındaki husumeti sonlandırdı. İl Müftüsü Enver Türkmen, barışın sağlanmasına katkı sunanlara teşekkür etti ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni etti.

12.01.2024 - 17:41,  Güncelleme: 17:46
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi mevkiinde, 24 Mayıs 2021'de Karaboğa ile Akkuş aileleri arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından husumet başladı. Husumetin sonlandırılması için bölgenin ileri gelenlerinden Süleyman Akdağ, Şeyhmus Duyan, Mahmut Timur ve Sait Dündar'ın oluşturduğu heyet, ailelerle görüşerek husumetin son bulmasını istedi. Ailelerin olumlu yanıt vermesi üzerine ilçedeki bir düğün salonunda tören düzenlendi. Törene Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Müftüsü Enver Türkmen, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan ile ailelerin üyeleri katıldı. Törende el sıkışan aileler, okunan duaların ardından kucaklaşarak, aralarındaki husumeti sonlandırdı.

'BU AY BARIŞ AYIDIR'

Törende konuşan İl Müftüsü Enver Türkmen, böyle güzel bir barış ortamında bulunduğundan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, 'Bugün Recep ayının başlangıcı, bu ay barış ayıdır. Planlansa bile bu kadar güzel güne denk gelmezdi. Bugün bu ortama vesile olan başta kanaat önderleri olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Her iki aileyi de tebrik ediyorum. Sizler kendinize yakışanı yaptınız. Allah sizlerden razı olsun' dedi. Kaymakam Şahin ise, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti.(DHA)

Mardin\'de arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavga barış töreniyle son buldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavga barış töreniyle son buldu - Son Dakika
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