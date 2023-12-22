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Mardin Midyat'ta Bağ Evinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta Bağ Evinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin Midyat\'ta Bağ Evinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
22.12.2023 - 17:58,
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Mardin'in Midyat ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ay Bağlar Mahallesi'ndeki 3 bağ evinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin Midyat'ta Bağ Evinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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