Mardin'de Bitkisel Yağ Yüklü Tanker Yangını - Son Dakika
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Mardin'de Bitkisel Yağ Yüklü Tanker Yangını

Mardin\'de Bitkisel Yağ Yüklü Tanker Yangını
23.06.2026 18:31
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Mardin Derik'te bitkisel yağ yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Mardin'in Derik ilçesinde bitkisel yağ yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.

Mardin-Şanlıurfa kara yolu kırsal Atlı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bitkisel yağ yüklü tanker, refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tankerde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Bitkisel Yağ Yüklü Tanker Yangını - Son Dakika

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