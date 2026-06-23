Mardin\'de Bitkisel Yağ Yüklü Tanker Yangını

Mardin'in Derik ilçesinde bitkisel yağ yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.
Mardin-Şanlıurfa kara yolu kırsal Atlı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bitkisel yağ yüklü tanker, refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tankerde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar oluştu.
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