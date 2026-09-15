Mardin'de boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki çocuk 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde 26 Ağustos'ta boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki çocuk, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, Dara Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
MARDİN'de boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran (5), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 26 Ağustos'ta Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran'ın cenazesi, Dara Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: DHA
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