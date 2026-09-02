Mardin'de çelik silodan düşen işçi hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti
Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı süren çelik silonun çatısından düşen Kadir Kaya (47), 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. 5 çocuk babası Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MARDİN'de inşaat halindeki çelik silonun çatısından düşen Kadir Kaya (47), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 31 Ağustos'ta Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım ürünlerinin depolanması amacıyla yapımı süren çelik silo inşaatında meydana geldi. Silonun çatısında çalışan Kadir Kaya, metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi gören Kadir Kaya, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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