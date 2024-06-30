Mardin'de çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Kırsal Tanyeri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, taş ve sopa darbeleriyle Abdurrahim B. (31), Mehmet Şerif A. (54) Rahime A. (35), İbrahim B. (75), Dilber A. (50), Selman A. (41), Ömer A, Ahmet B, Rabia B. ve Ramazan B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit ve Midyat Devlet Hastanelerine kaldırıldı.???????