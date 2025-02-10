Mardin'de depremzede Murat Acemoğlu'na akülü sandalye tahsis edildi - Son Dakika
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Mardin'de depremzede Murat Acemoğlu'na akülü sandalye tahsis edildi

Mardin\'de depremzede Murat Acemoğlu\'na akülü sandalye tahsis edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde felç geçiren Murat Acemoğlu'nun akülü sandalye talebi Mardin Valisi tarafından yerine getirildi. Vali Akkoyun, Acemoğlu'nu hastanede ziyaret ederek talebini hızlıca karşıladı.

10.02.2025 15:27  Güncelleme: 15:29
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MARDİN'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak felç geçiren depremzede Murat Acemoğlu'nun akülü sandalye talebi yerine getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Murat Acemoğlu, 7 saatlik kurtarma çalışmasının ardından enkazdan çıkarıldı. Felç kalan ve tedavi sürecinin devamında ailesiyle birlikte Mardin'e taşınan Acemoğlu, 1,5 yıldır Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi görüyor. Bu süreçte eşi Pınar Acemoğlu da sürekli yanında bulunarak kendisine refakat ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, depremin yıldönümünde Murat Acemoğlu'nu hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Acemoğlu, Vali Akkoyun'dan akülü sandalye talebinde bulundu. Vali Akkoyun, akülü sandalyenin aynı gün içinde Acemoğlu'na ulaştırılmasını sağladı. Vali Akkoyun'a teşekkür eden Murat Acemoğlu, "6 Şubat depreminde ailemizle birlikte göçük altında kaldık. 7 saat sonra kurtarıldık. Dün Sayın Valimiz bizleri ziyaret etti. Bu esnada akülü sandalye talebinde bulundum. Sağ olsun, talebimizi hemen karşıladı ve sandalyeyi bugün teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de depremzede Murat Acemoğlu'na akülü sandalye tahsis edildi - Son Dakika

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