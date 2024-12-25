Mardin'de Doğuş Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Mardin'de Doğuş Bayramı Kutlandı

Mardin\'de Doğuş Bayramı Kutlandı

Süryaniler, Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Doğuş Bayramı'nı Mardin'de düzenlenen ayinle kutladı. 10 gün sürecek etkinliklerde oruç tutularak hayvansal gıdalardan uzak durulacak. Valilik ve topluluk temsilcileri bir araya gelerek barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

25.12.2024 16:32  Güncelleme: 16:37
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MARDİN'deki Süryaniler, Hristiyanların ilk dini bayramı olan ve Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen 'Doğuş (Yaldo) Bayramı'nı kutladı. 10 gün sürecek etkinliklerde, Süryaniler oruç tutarak, içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak duracak.

Hristiyanların ilk bayramı olan ve Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Doğuş Bayramı, Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Mardin'de düzenlenen ayinle kutlandı. Hristiyanların 'Noel Yortusu' ve Süryani halkının 'Yaldo Bayramı' olarak her yıl kutladığı etkinliklerde, 10 gün boyunca hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak durularak oruç tutulacak.

Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ve Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'in yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılıp canlandırıldı. Mum yakılıp dilek tutulan törende kadınlar korosu ilahiler okudu. Ayinde birlik ve beraberlikle dünya barışı için dua edildi. Daha sonra Süryanice, Türkçe ilahiler ve dualar okunurken, ayine katılanlar kutsandı. Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı.

'MARDİN, BİRLİKTE YAŞAMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİDİR'

Vali Tuncay Akkoyun ve il protokolü, kilise kabul salonunda Süryanilerin bayramını kutladı. Vali Akkoyun, kentte farklı dinlere mensup insanların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığını ifade ederek, "Farklı etnik yapıda, farklı din ve kültürlere sahip vatandaşlarımız yüzyıllardır birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Mardin; birlikte yaşamanın en güzel örneğini sergiliyor. Dünyaya örnek bir şehirdir. Yüzyıllardır farklı etnik yapılarıyla birlikte yaşıyorlar, komşuluk yaparak yan yana yaşıyorlar. Hüzünde ve sevinçte beraberler, aynı duyguları paylaşıyorlar. Aynı sofraya oturuyorlar. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Her ne kadar farklı dinlere sahip olsak da bu farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Bizi güçlü kılan yönlerimizdir. Atalarımızdan böyle bir miras aldık. Mardin; birlikte huzur içerisinde ve kardeşçe nasıl yaşanacağını tüm dünyaya sergileyen örnek bir şehirdir. Mardin, tarihi ve kültürüyle özel bir şehirdir. Şu an bulunduğumuz ortam da bunun en güzel yansımasıdır. Sayın Metropolit'in şahsında tüm Süryani kardeşlerimizin Doğuş Bayramı'nı tebrik ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun inşallah" dedi.

'İNSANIN ÖZÜNDE SEVGİ VAR'

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise barışa, huzura ve kardeşliğe çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Bu bayramlar en azından maneviyatımızı güçlendirecek olgulardır. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek, biz insanlar için çok değerlidir. Hemen yanı başımızda cereyan eden olaylar, savaşlar, hoşgörüsüzlükler bütün insanları olumsuz yönde derinden etkiliyor. Oysa biz insanlar için kardeşlik, dayanışma, huzur, sevgi ve saygı çok önemlidir. Bu bizim gerçeğimiz ve hatta özümüzdür. İnsanın özünde sevgi vardır. Mardin, güzel bir şehrimizdir. Etnik siteleriyle, dinleri ve dilleriyle ün salmış bir şehirdir. Umarım bu kent, tüm dünyaya örnek olabilecek bir duruma gelirse çok sevinirim. Bizim duamız da temennimiz de budur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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