Mardin'de Duruşma Çıkışında Silahlı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Duruşma Çıkışında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mardin\'de Duruşma Çıkışında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mardin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i avukat toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüphelileri arıyor.

21.11.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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MARDİN'de, duruşma çıkışı adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i avukat, 4 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Görülen bir davanın duruşması sonrası iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat Aslan T. (42) ile aynı aileden Muhammed A. (20), Burhan A. (45) ve Mehmet Sait A. (52) yaralandı. Diğer şüpheliler ise hafif ticari araçla kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Duruşma Çıkışında Silahlı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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