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Mardin'de Elektrik Altyapısı İddiası - Son Dakika
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Mardin'de Elektrik Altyapısı İddiası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik altyapısı için kullanılan beton direklerin tahrip edildiği iddia edildi. Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayın aydınlatılması için suç duyurusunda bulunuldu ve yatırım çalışmalarına ara verildi.

Mardin\'de Elektrik Altyapısı İddiası
21.12.2023 - 13:57,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik altyapısı için kullanılan beton direklerin tahrip edildiği iddia edildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Arıklı Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Altyapı çalışmalarının tahrip edildiği ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arıklı Mahallesi'nde devam eden elektrik altyapı yatırımı, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Şahıslar, şebeke yenileme çalışmaları için bir kısmı dikilen bir kısmı ise dikilmek üzere istiflenen 30 beton direği balyozlarla kırarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ediyor."

Olayın aydınlatılması ve saldırganların tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Tahrip edilen direklerin yenilenebilmesi için yatırım çalışmalarına geçici olarak ara verilirken söz konusu direklerin maliyetinin yaklaşık 700 bin lira olduğu öğrenildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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